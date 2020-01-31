Такие сведения по итогам 2019 года приводит Аналитический центр компании ООО «Русипотека».

Согласно результатам исследования кредитная организация за 12 месяцев предоставила около 2100 ипотечных кредитов общим объемом порядка 3,6 млрд рублей, в том числе 190 ипотек в декабре на 312 млн рублей.

Доля первичного рынка в объемах выдачи за год составила 94,36% (2028 кредитов), что позволило Банку занять в рейтинге 20-е место по этому показателю.