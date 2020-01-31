Компания «ПрограмБанк» приняла участие в заседании Комитета АРБ по информационным и интернет технологиям, посвященном использованию искусственного интеллекта (ИИ) в финансовой сфере.
Компания «ПрограмБанк» приняла участие в заседании Комитета АРБ по информационным и интернет технологиям, посвященном использованию искусственного интеллекта (ИИ) в финансовой сфере.
В мероприятии приняли участие более 90 человек — представителей банков, ИТ-компаний и научного сообщества. Среди обсуждавшихся тем — распознавание образов, чат-боты, роботизация процессов, большие данные и др.
Как и с другими перспективными технологиями, финансовый рынок среди других отраслей лидирует и в практическом использовании ИИ. По данным Genpact, озвученным на заседании Константином Маркеловым, искусственным интеллектом, так или иначе, уже пользуются 97% коммерческих банков.
Речь идет, в первую очередь, о решении практических задач. Евгений Хохлов, Генеральный директор компании «ПрограмБанк», описал текущую ситуацию на рынке ИИ следующим образом: «То, что большинство технологических компаний и банкиров называют искусственным интеллектом — не что иное, как “прецедентный анализ”».
Часто оптимальным решением для развития ИИ является сочетание различных математических методов, подходящих для решения конкретных поставленных бизнес-задач.
«ПрограмБанк» активно готовится к внедрению ИИ в свои новые разработки. В первую очередь, это касается решений по управлению ликвидностью банка или, с другой стороны, по привлечению и обслуживанию клиентов, где технологии ИИ могут обеспечить увеличение точности и эффективности принимаемых решений.
Справочная информация
Компания « ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 30 лет.
По итогам продаж за 2017 год ПрограмБанк занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable). ПрограмБанк является победителем Национальной банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание АБС».
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование», и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро».
Среди клиентов компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
Источник: ПрограмБанк
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