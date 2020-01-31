Компания «ПрограмБанк» приняла участие в заседании Комитета АРБ по информационным и интернет технологиям, посвященном использованию искусственного интеллекта (ИИ) в финансовой сфере.



В мероприятии приняли участие более 90 человек — представителей банков, ИТ-компаний и научного сообщества. Среди обсуждавшихся тем — распознавание образов, чат-боты, роботизация процессов, большие данные и др.

Как и с другими перспективными технологиями, финансовый рынок среди других отраслей лидирует и в практическом использовании ИИ. По данным Genpact, озвученным на заседании Константином Маркеловым, искусственным интеллектом, так или иначе, уже пользуются 97% коммерческих банков.



Речь идет, в первую очередь, о решении практических задач. Евгений Хохлов, Генеральный директор компании «ПрограмБанк», описал текущую ситуацию на рынке ИИ следующим образом: «То, что большинство технологических компаний и банкиров называют искусственным интеллектом — не что иное, как “прецедентный анализ”».



Часто оптимальным решением для развития ИИ является сочетание различных математических методов, подходящих для решения конкретных поставленных бизнес-задач.



«ПрограмБанк» активно готовится к внедрению ИИ в свои новые разработки. В первую очередь, это касается решений по управлению ликвидностью банка или, с другой стороны, по привлечению и обслуживанию клиентов, где технологии ИИ могут обеспечить увеличение точности и эффективности принимаемых решений.

Справочная информация



Компания « ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 30 лет.

По итогам продаж за 2017 год ПрограмБанк занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable ). ПрограмБанк является победителем Национальной банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание АБС».



Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро ».



Среди клиентов компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк