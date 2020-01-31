Микрофинансовые организации (МФО) в 2019 году выдали населению 19,5 млн займов на общую сумму 246 млрд рублей, что на 25% больше в количественном выражении и на 28% в денежном в сравнении с показателями 2018 года. Об этом говорится в исследовании БКИ «Эквифакс». Темп роста объемов в прошлом году снизился, показав год к году падение на 23 п. п. в рублях и 28% в количестве.

Также сегмент МФО стал лидером по темпу роста объема кредитного портфеля среди всех видов розничного кредитования.

Основным драйвером роста объемов выданных микрозаймов в конце 2019 года является увеличение средней суммы. Средняя сумма займов в начале прошлого года фиксировалась на отметке в 11,5 тыс. рублей. В IV квартале зафиксировано максимальное значение данного показателя — почти 14 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года средний чек в МФО вырос на 11%.