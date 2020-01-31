Рост мирового ВВП в 2020 году может замедлиться на 0,2 процентного пункта — до 2,3% из-за негативного влияния вспышки коронавируса, считают экономисты британского аналитического агентства Oxford Economics.

Ожидается, что из-за вспышки коронавируса экономика Китая в I квартале текущего года снизит темпы роста, что окажет негативное влияние на мировую экономику. По прогнозам экспертов, рост мирового ВВП в I квартале замедлится на 0,5 процентного пункта и составит менее 2%.

«В целом в 2020 году рост (мировой экономики) будет на 0,2 процентного пункта ниже, чем предполагалось ранее, на уровне 2,3%. Это является самым низким годовым показателем со времени мирового финансового кризиса», — отметили в агентстве.

Как прогнозируют эксперты, рост экономики Китая в I квартале замедлится до 4% с ранее ожидавшихся 6%, затем экономика приступит к восстановлению. «В целом к 2020 году мы ожидаем, что рост ВВП Китая составит около 5,6% по сравнению с нашим предыдущим прогнозом на уровне 6%», — добавили в Oxford Economics.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тыс. человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах.