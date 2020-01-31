Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил о намерении в текущем году провести стресс-тест 35 крупных банков еврозоны, говорится в релизе ЕЦБ.

«ЕЦБ проведет оценку 35 значимых банков еврозоны в рамках стресс-теста, проводимого Европейской службой банковского надзора (ЕВА) в 2020 году», — говорится в сообщении. Отмечается, что эти банки находятся под контролем ЕЦБ и составляют около 70% от общих банковских активов в еврозоне.

Стресс-тест будет проводиться ЕЦБ совместно с ЕВА и национальными властями для определения устойчивости банков и их способности противостоять неблагоприятным макроэкономическим условиям. Ожидается, что результаты отдельных банков будут опубликованы к 31 июля 2020 года.

«ЕЦБ параллельно проведет свой собственный стресс-тест для тех банков, которые не задействованы в стресс-тесте ЕВА», — уточняется в сообщении.