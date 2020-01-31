Стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов на Лондонской бирже 31 января опустилась ниже 56 долларов, свидетельствуют биржевые данные.



По данным на 22:00 мск, стоимость барреля Brent составляла 55,83 доллара.

В последний раз цена нефти опускалась ниже 56 долларов за баррель 7 августа 2019 года.

Нефть дешевеет из-за нервозности инвесторов, созданной коронавирусом, отмечают эксперты.

Нефтяной рынок негативно реагирует на события последних дней, поскольку ситуация в Китае повысила опасения участников рынка относительно спроса на энергоносители, отмечают аналитики Нордеа Банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова. По их словам, новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни.