Банк России назвал уточненную долю вложений нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ). По данным на 1 января 2020 года, показатель вырос до 32,2%, говорится в материалах регулятора.



На 1 января 2019 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 24,4%.



На начало января 2020 года номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, составил 2,87 трлн рублей при общем объеме рынка в 8,905 трлн рублей.



Ранее, 15 января, в подготовленном Центробанком выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» за ноябрь — декабрь 2019 года говорилось, что доля иностранных инвесторов в ОФЗ составила 31,5%. Расхождение данных регулятор объяснил в примечании.

«Показатели объема вложений нерезидентов в ОФЗ рассчитываются на основе данных отчетности по форме 0409711 «Отчет по ценным бумагам» по полному кругу кредитных организаций. Начиная с данных по состоянию на 1 января 2020 года показатели включают также сведения отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам». Этим обусловливается их отличие от аналогичных показателей, представленных в информационно-аналитических материалах Банка России «Обзор рисков финансовых рынков» и «Обзор финансовой стабильности», которые рассчитываются только по данным депозитарной отчетности НРД», — поясняет ЦБ.