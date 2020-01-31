ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск на 195,6 млрд рублей к совладельцам и топ-менеджерам прошедшего санацию Московского Индустриального Банка, следует из материалов суда. Заявление зарегистрировано 30 января.

Ответчиками по делу названы 19 человек, в том числе бывший руководитель банка Абубакар Арсамаков.

Ранее сообщалось, что ЦБ предъявил претензии на 195,3 млрд рублей 19 лицам, которые последние три года перед санацией руководили Московским индустриальным банком.