Бизнесмен Борис Минц и двое его сыновей обвиняются в растрате 34 млрд рублей при совершении незаконных операций со средствами банка «Открытие». Об этом в пятницу на заседании Басманного суда Москвы сообщил следователь, передает ТАСС.

«Следствие ходатайствует о заочном аресте Бориса Минца и его сыновей, Дмитрия и Александра, по обвинению в растрате 34 миллиардов рублей при совершении незаконных операций со средствами банка «Открытие», — сказал следователь.

Минц и его сыновья заочно обвиняются по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). Согласно материалам дела, они скрываются в Лондоне и объявлены в международный розыск. В пятницу суд заочно арестовал старшего из сыновей — Дмитрия Минца. Ходатайства о заочном аресте Бориса и Александра Минцев будут рассмотрены в ближайшее время.

Борис Минц — основатель инвестиционной компании O1 Group, которая специализируется на владении и управлении финансами и недвижимостью. В 2018 году он передал кипрской компании Riverstretch Trading & Investments контроль над финансовой группой «Будущее» и девелоперской компанией O1 Properties, входившими в О1 Group. Миллиардер также является основателем Музея русского импрессионизма. Борис Минц входит в так называемый кремлевский список конгресса США. Бизнесмены из этого списка обладают состоянием более 1 млрд долларов и могут подвергнуться санкциям.



Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Следственным комитетом в отношении Минца ведется проверка по заявлению председателя правления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова. По словам одного из собеседников издания, ситуация связана с необеспеченными облигациями «О1 Груп Финанс» на балансе финансовой корпорации «Открытие». В свою очередь в пресс-службе банка «Открытие» агентству ТАСС сообщили, что в сентябре 2018 года банк, действительно, обращался в Следственный комитет РФ с заявлением о преступлении. Оно касалось сделок, заключенных в преддверии санации банка.