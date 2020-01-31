Следственный комитет России объявил экс-совладельца банка «Открытие» Бориса Минца и двоих его сыновей не в международный, а в межгосударственный розыск, пишет РБК. Это следует из ходатайств следователя о заочном аресте Александра и Дмитрия Минцев, которые он огласил в Басманном суде Москвы.

В материалах следствия по делу Минцев, оглашенных в пятницу, 31 января, в суде, международный розыск не упоминается, подтвердила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова и адвокат Федор Куприянов.

Минцы покинули страну и, согласно материалам следствия, находятся в Великобритании. Иск к Минцу-старшему о взыскании убытков на сумму свыше 700 млн долларов.

«В самих материалах дела есть информация, что Александр Минц уехал в Лондон, то есть, следствию прекрасно известно, где он находится — в том числе из его собственных заявлений. Но после этого следствие объявляет его в межгосударственный розыск, который проводится на территории СНГ. Лондон никоим образом не находится в СНГ, такой розыск бесполезен и бессмыслен. На мой взгляд, следствие создало таким образом формальное основание для заочного ареста обвиняемого, в условиях, когда для международного розыска нет достаточных оснований», — сказал в суде Куприянов, защищающий Александра Минца.

С 2019 года условием ходатайства о заочном аресте может быть не только международный, но и межгосударственный розыск.