Банки стали блокировать СМС с кодом подтверждения денежных операций после того, как абонент перешел к новому провайдеру сотовой связи, сохранив номер, пишут «Известия» . Это происходит до тех пор пока клиент снова не подтвердит свою личность. Банки стали сотрудничать с мобильными операторами, чтобы предотвращать мошенничества с сим-картами. У операторов появилась услуга, позволяющая финорганизациям получать данные о действиях с ней.

Представители операторов рассказали, что располагают специальной услугой для банков: они отслеживают действия с сим-картой, в том числе — переход абонента к другому оператору с сохранением номера и факт замены карты. Решение о блокировке мобильного приложения или исходящих в адрес абонентов СМС кредитные учреждения принимают сами.

Подтвердить личность при смене сим-карты можно звонком в кол-центр в Альфа-Банке и в «Открытии», а в Росбанке процедуру повторной идентификации можно пройти только лично в офисе. Другие кредитные организации считают меры по блокировке сообщений или мобильных банков чрезмерными. В этом списке и Сбербанк. При смене абонентом оператора сотовой связи сим-карта остается у реального владельца номера — по этой причине госбанк не видит в такой операции риска мошенничества, заявили в пресс-службе банка.

В ЦБ сообщили, что нормативные документы Банка России не регулируют конкретные технические аспекты установки и настройки средств защиты. Смысл действий регулятора в этой сфере заключается в обеспечении сбалансированного уровня рисков поднадзорных организаций, подчеркнули в регуляторе.

По словам экспертов, в России распространена схема, когда злоумышленник каким-то образом перевыпускает сим-карту, например — через сообщника в салоне связи, по доверенности или по копии личных документов, поскольку оригинал в офисе оператора не всегда требуется. С другой стороны, блокировка доступа в онлайн-кабинет или препятствие делать покупки в онлайн-магазинах нарушает работу банковского бизнеса, поэтому кредитные организации могут быть лояльными к смене сотового оператора клиентами, считает эксперты. Они отметили, что подмена сим-карты не характерна для массовых атак — этот метод в основном применяется к VIP-клиентам, средним и крупным юрлицам.