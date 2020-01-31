Встреча состоялась в Доме культуры х. Бейсужек и была посвящена подведению итогов минувшего года и обсуждению задач на 2020 год.

Кредитную организацию на совещании представил руководитель Тихорецкой региональной дирекции Александр Козуля. Он рассказал о продуктах и услугах Банка, ориентированных на представителей сельскохозяйственной отрасли, в том числе о программе льготного кредитования субъектов МСП с процентной ставкой в размере 8,5% годовых.

Мероприятие объединило около 80 руководителей сельхозпредприятий и глав КФХ Выселковского района.