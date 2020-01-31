Андрей Попов назначен на должность директора операционного департамента Банка России, сообщает пресс-служба регулятора.

«Приказом председателя Банка России с 3 февраля 2020 года директором операционного департамента Центрального банка Российской Федерации назначен Попов Андрей Анатольевич», — указано в сообщении.



Ранее Попов занимал должность и. о. директора операционного департамента. Напомним, он был назначен вместо Марины Алехиной, покинувшей пост директора департамента 14 июня 2019 года.