Через 3–5 лет к краху приведут закредитованность и низкие ставки в экономике.
До 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет, пишут «Известия». Это прогнозирует мультимиллионер, один из крупнейших держателей российских бумаг, американский инвестор Джим Роджерс. По его оценкам, почву для нового периода турбулентности создают закредитованность, рост денежной массы и низкие ставки центробанков. Как пояснил Роджерс, новый кризис уже назрел и может начаться в ближайшие 3–5 лет.
Финансовые рынки движутся от одного кризиса к другому, поэтому турбулентность может возникнуть в ближайшем будущем, согласился главный стратег «Атон» Александр Кудрин. Спровоцировать новый масштабный кризис может ситуация низких процентных ставок, что приводит к росту цен практически на все активы, и они превышают справедливые значения. Также причиной кризиса может стать вливание огромных денег в капиталы компаний по всему миру, особенно в организации «новой экономики», считает экономист Андрей Мовчан. Второй риск — это возможность большой войны на Ближнем Востоке, учитывая нынешнюю ситуацию вокруг Ирана. Третья (гипотетическая) причина — если вдруг обнаружится, что китайская макроэкономическая отчетность сильно завышена.
По словам начальника центра разработки стратегий Газпромбанка Егора Сусина, разрыв между финансовыми рынками и реальной экономикой сейчас больше, чем когда-либо. А это означает, что любые неожиданные сбои могут привести к резкому ухудшению экономической ситуации. Замедление экономики ждет и Китай из-за вспышки коронавируса, отмечает Сусин. Китайские правительственные эксперты ожидают, что в I квартале рост ВВП не превысит 5%.
Откуда прилетит новый «черный лебедь» и что именно станет триггером нового масштабного кризиса, неизвестно, утверждают аналитики.
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