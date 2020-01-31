До 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет, пишут «Известия» . Это прогнозирует мультимиллионер, один из крупнейших держателей российских бумаг, американский инвестор Джим Роджерс. По его оценкам, почву для нового периода турбулентности создают закредитованность, рост денежной массы и низкие ставки центробанков. Как пояснил Роджерс, новый кризис уже назрел и может начаться в ближайшие 3–5 лет.

Финансовые рынки движутся от одного кризиса к другому, поэтому турбулентность может возникнуть в ближайшем будущем, согласился главный стратег «Атон» Александр Кудрин. Спровоцировать новый масштабный кризис может ситуация низких процентных ставок, что приводит к росту цен практически на все активы, и они превышают справедливые значения. Также причиной кризиса может стать вливание огромных денег в капиталы компаний по всему миру, особенно в организации «новой экономики», считает экономист Андрей Мовчан. Второй риск — это возможность большой войны на Ближнем Востоке, учитывая нынешнюю ситуацию вокруг Ирана. Третья (гипотетическая) причина — если вдруг обнаружится, что китайская макроэкономическая отчетность сильно завышена.

По словам начальника центра разработки стратегий Газпромбанка Егора Сусина, разрыв между финансовыми рынками и реальной экономикой сейчас больше, чем когда-либо. А это означает, что любые неожиданные сбои могут привести к резкому ухудшению экономической ситуации. Замедление экономики ждет и Китай из-за вспышки коронавируса, отмечает Сусин. Китайские правительственные эксперты ожидают, что в I квартале рост ВВП не превысит 5%.

Откуда прилетит новый «черный лебедь» и что именно станет триггером нового масштабного кризиса, неизвестно, утверждают аналитики.