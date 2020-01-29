ВТБ сохранит нулевой тариф на переводы в Системе быстрых платежей (СБП) в I квартале 2020 года, сообщил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Мы для себя решили, что в течение первого квартала не будем никаких тарифов вводить по этим платежам <...> делаем это исключительно для того, чтобы дополнительно популяризировать эту систему расчетов», — отметил Печатников.

Всего с начала запуска СПБ клиенты ВТБ совершили более 2,6 млн переводов на 22 млрд рублей. Доля ВТБ превышает 33—35% от общего числа операций в системе.

Напомним, что с 1 января 2020 года переводы в СБП стали платными для банков. ЦБ установил для них тариф на уровне 0,5—3 рублей за трансакцию в зависимости от суммы перевода. Некоторые банки уже ввели комиссию для своих клиентов.