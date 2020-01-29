Сбербанк запустил в своем мобильном приложении для держателей карт услугу доставки посылок и корреспонденции. Оператором доставки выступает компания «Сберлогистика» из экосистемы Сбербанка, сообщает кредитная организация.

Кнопка «Отправить посылку» появилась в меню на главной странице приложения «Сбербанк Онлайн» и доступна более чем для 14 млн клиентов Московского банка Сбербанка.

Отправить посылку из Москвы можно в 500 городов на условиях самовывоза и в 19 городов, включая Москву, с курьером от двери до двери. При оформлении посылки в приложении пользователи выбирают город назначения, доступный для этого города способ доставки («Сберкурьер» или «Сберпосылка»), а также адрес и данные получателя.

«Сберкурьер» — это доставка посылок с курьером от двери до двери. В первой версии функционала доставки в приложении сервис «Сберкурьер» доступен пока только внутри Москвы, а также при отправке из Москвы в 18 российских городов (Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Уфу, Хабаровск, Челябинск).

«Сберпосылка» — доставка на условиях самовывоза, тот есть из пункта приема посылок в пункт выдачи. Отправить таким способом посылку через приложение «Сбербанк Онлайн» и получить ее можно в 7,5 тыс. пунктов приема и выдачи, включая отделения Сбербанка и постаматы, в 500 населенных пунктах России. При оформлении отправитель может выбрать на карте наиболее удобные для себя и получателя пункты приема и выдачи посылки.

Для оплаты доставки через приложение необходимо указать вес посылки (до 5 или до 10 кг) и по желанию ее оценочную стоимость для включения в тариф страхования. После оплаты из приложения можно сразу распечатать бланк и наклеить его на посылку. Это может также сделать курьер или сотрудник отделения банка, где действует пункт приема посылок.

Отправитель может воспользоваться бесплатной упаковкой в участвующих в программе отделениях банка или упаковать свою посылку самостоятельно. После сдачи посылки отправитель может отслеживать ее статус в приложении и с помощью СМС-уведомлений.



«Теперь оформить доставку посылок, подарков и документов через Сбербанк Онлайн — это так же просто, как вызвать такси, — комментирует генеральный директор «Сберлогистики» Сергей Малышев. — Мы развиваем крупнейшую в России сеть удобно расположенных пунктов приема и выдачи посылок. Сегодня для клиентов «Сбербанка Онлайн» доступно более 7 тысяч пунктов приема и выдачи посылок. В 2020 году к проекту присоединятся 2,5 тысячи отделений Сбербанка в 800 городах России и 5 тысяч постаматов».

