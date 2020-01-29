Агентство стратегических инициатив (АСИ) и представители деловых объединений (РСПП, ТПП, «Опора России» и «Деловая Россия») намерены разработать рейтинг качества жизни в регионах, пишет «Коммерсант» . Владимир Путин одобрил его разработку.

Предлагаемый АСИ рейтинг должен оценить общую удовлетворенность общества социальной сферой и охватить сферы образования, здравоохранения, соцподдержки, личной безопасности и т. п. Он будет устранять разрыв между статистическими данными, указывающими на номинальный рост или улучшения, и реальным социальным самочувствием граждан. Большая часть показателей будет базироваться на опросах граждан, которые будет проводить Всероссийский центр по изучению общественного мнения (ВЦИОМ), охват при этом должен составить около 1 млн человек. Рейтинг будет выстроен вокруг типовых и наиболее проблемных жизненных ситуаций.

Разработчики планируют использовать новый для госуправления бизнес-подход «клиентского пути» и смотреть на людей как на клиентов государства. Они хотят создавать условия для улучшения качества жизни, отмечают в АСИ. Для этого эксперты будут учитывать показатели, на которые могут непосредственно или косвенно оказывать влияние региональные власти. Показатели рейтинга могут в дальнейшем использоваться при оценке эффективности работы губернаторов.

Положение России в большинстве международных рейтингов социального благополучия оставляет желать лучшего, признают в АСИ: так, в OECD Better Life Index РФ находится на 33-м месте из 38 стран, в индексе Economist Intelligence Unit «Where-to-be-born Index» — на 72-м из 80, в UN World Happiness Report — на 68-м из 156. Часть этих рейтингов опирается на экономические и статистические индикаторы, и тогда первые места в них занимают страны — лидеры по ВВП на душу населения, а часть — исключительно на субъективные ощущения жителей, в них лидируют страны с наиболее жизнерадостными жителями.