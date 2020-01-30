В подгруппе по социальным вопросам по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию идет дискуссия об уточнении в Основном законе периодичности индексации пенсионного обеспечения, сказала секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева.

В четверг в ОП РФ прошло заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В рамках ее работы были созданы пять направлений: социальные вопросы (наука и культура), международное право, федеральные органы законодательной и исполнительной власти, судебная власть и прокуратура, единая публичная власть и местное самоуправление. Работа подгрупп продолжается в формате обсуждений и выработки конкретных предложений.

«В нашей подгруппе по социальным вопросам основная часть дискуссий ведется в отношении прожиточного минимума и индексации пенсионного обеспечения. Как минимум есть две-три разные позиции. Например, во внесенном в Государственную думу законопроекте содержится слово «регулярно», предлагается индексировать пенсии регулярно в порядке, предусмотренном федеральным законом. Некоторые участники предлагают заменить «регулярно» на «ежегодно». Сейчас начали говорить о каких-то других сроках, может быть, «ежеквартально». Потом начали обсуждать вопрос о том, стоит ли делать отсылку к федеральному закону, какую... Мы в процессе работы», — сказала Михеева.

По словам секретаря ОП РФ, все позиции будут зафиксированы. «После этого по ним состоится голосование: сначала в подгруппах, а потом они будут вынесены на обсуждение всей рабочей группы», — добавила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции. По мнению главы государства, изменения позволят обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства, повысить эффективность деятельности институтов и укрепить роль гражданского общества.