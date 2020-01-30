Убыток Deutsche Bank по итогам 2019 года составил 5,7 млрд евро (6,3 млрд долларов). Результат превысил прогнозы из-за расходов на реструктуризацию, сообщает Reuters.



В IV квартале убыток составил 1,6 млрд евро (1,78 млрд долларов). Аналитики в среднем ожидали квартального убытка в размере 1 млрд евро, годового — 5 млрд евро.

Крупнейший банк Германии фиксирует убыток третий квартал и пятый год кряду. За последние пять лет банк потерял 15 млрд евро, а его акции за последние 10 лет упали на 82%.

Выручка в IV квартале уменьшилась на 4% до 5,3 млрд евро, годовая выручка сократилась на 8% до 23,2 млрд евро. Банк рассчитывает увеличить годовую выручку до 24,5 млрд к 2022 году.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года.

