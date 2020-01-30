Проблема роста цен на недвижимость в Приморье из-за увеличения спроса на новое жилье по программе льготной ипотеки под 2% может быть решена за счет создания новых районов для застройки и распределения их по конкурсу на самый дешевый квадратный метр. Об этом журналистам в четверг после совещания сообщил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев.

«Основная проблема, которой было посвящено совещание, — как сделать так, чтобы при увеличении спроса не увеличивалась автоматически цена. Договорились о том, что будем определяться по новым районам застройки во Владивостоке, постараемся помочь с подведением инфраструктуры. Выделим эти площадки тем компаниям, которые возьмут на себя обязательства построить наиболее дешевое жилье владивостокцам. Уверен в том, что существующие цены должны не только не повышаться, а должны снижаться», — сказал вице-премьер.

Открывая совещание, полпред обозначил проблему как рост цен на первичное жилье, подстегиваемый увеличением спроса за счет программы льготной ипотеки. По словам Трутнева, если цены будут расти такими же темпами, то это может поставить под угрозу реализацию программы в Приморье.

Он отметил, что край лидирует по числу заявок на льготную ипотеку среди регионов ДФО.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы «Дальневосточный гектар» получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.



Приобрести квартиру по льготной программе можно в строящемся доме в ДФО, в сельской местности допускается приобретение жилья на вторичном рынке. Многодетные семьи — участники программы дополнительно смогут получить выплату от государства в размере до 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита при условии рождения третьего или последующего ребенка после 1 января 2019 года. Ипотеку под 2% годовых могут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет.