Российские покупатели потратили на интернет-распродаже «Киберпонедельник», которая прошла в России в седьмой раз, порядка 5,6 млрд рублей, что на 12% больше, чем в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили организаторы площадки C-monday, проводившей акцию на одноименном сайте при поддержке Ассоциации компаний интернет-торговли и Российской ассоциации электронной коммерции.

«Всего за три дня распродажи (с 27 по 29 января) россияне потратили 5,6 млрд рублей против 5 млрд рублей в 2019 году», — сообщили организаторы. Средний чек заказа вырос на 20% относительно прошлогодней акции (5 010 рублей в 2019 году) и составил около 6 тыс. рублей. Среднестатистический заказ состоял из пяти позиций и включал электронику, одежду, продукты питания и товары для детей.

«Самый дорогой заказ на 200 тыс. рублей, сделанный на площадке C-monday, был оформлен пользователем из Москвы 28 января и включал iPhone 11 Pro, «умный» фитнес-браслет, беспроводные наушники, набор клюшек для гольфа и духовку», — рассказали организаторы. Как сообщил ТАСС представитель Ozon Павел Кобелев, один из самых дорогих заказов на интернет-площадке на сумму более 130 тыс. рублей был оформлен клиентом из Санкт-Петербурга и включал 11 товаров, в том числе винный шкаф, пылесос, мясорубку, гладильную систему, швабру, скребок, разделочные доски и метлу.

В этом году акция собрала более 1,5 млн покупателей, что на 30% больше показателя 2019 года, а также рекордное количество продавцов — более 200 компаний (re:Store, ЦУМ, Wildberries, «М.Видео», Metro, Perekrestok.ru, «Утконос», «Детский мир», «Билайн», «Ростелеком», Azimut Hotels и другие). На Wildberries, по собственным данным компании, в акции приняли участие более 4 млн покупателей, что на 262% больше, чем в 2019 году. Количество заказов на Wildberries составило 5,2 млн, что на 132% выше показателя акции 2019 года.

«Оборот крупных ретейлеров за три дня акции вырос на 30%, у небольших компаний этот показатель доходил до 60%», — сообщили организаторы распродажи. Так, в пресс-службе Ozon отметили, что оборот и количество заказов интернет-площадки выросли в 2,2 раза относительно акции 2019 года (при этом средний чек на площадке практически не изменился, показав снижение на 2,8%, что Ozon связывает с тенденцией покупать чаще, но меньшими суммами). В пиковые часы акции пользователи оформляли на Ozon около 11 тыс. заказов.

Средний размер скидки во время акции составил 20%, максимальный — 90%. Чаще всего на распродаже 2020 года россияне заказывали электронику, одежду и обувь, товары для дома, еду, а также книги.

Популярность данных категорий выросла на 150% по сравнению с акцией 2019 года. Основной объем выручки (80%) на Ozon также пришелся на электронику, одежду, детские товары и книги. По данным Ozon, в первые дни акции клиенты покупали книги, одежду и детские товары, а под конец акции вернулись за электроникой и товарами для дома.

Как отметили в пресс-службе Wildberries, самыми популярными покупками россиян в «Киберпонедельник» на площадке стали смартфоны, пылесосы и телевизоры.

В этот «Киберпонедельник» больше всего покупок, как и в 2019 году, совершили жители Татарстана, Новосибирской и Свердловской областей, а также Краснодарского края. По данным Ozon, по сравнению с акцией 2019 года в этом году в Новосибирске было оформлено в 5,7 раза больше заказов, в Краснодаре — в 3,1 раза, в Казани — в 2,7 раза больше.



При этом средний чек в Татарстане составил около 5,9 тыс. рублей, в Краснодарском крае — 5,5 тыс., в Свердловской области — 4,7 тыс., а в Новосибирской — 4 тыс. рублей, рассказали организаторы. Жители Татарстана покупали электронику, товары для дома, при этом в Новосибирской области самыми популярными категориями стали книги и детские товары, а также одежда, преимущественно зимняя (скидки на нее доходили до 90%). В Свердловской области покупатели отдавали предпочтение детским игрушкам и одежде, а еще приобретали со скидкой товары для ремонта. В Краснодарском крае распродажа подстегнула интерес к спортивным товарам.

