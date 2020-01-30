Агентству по страхованию вкладов удалось добиться через суды частичного удовлетворения своего иска к бывшим контролирующим лицам Коммерческого Банка Развития, свидетельствует информация на сайте АСВ.

Лицензия у КБР была отозвана 14 декабря 2015 года. В феврале 2016-го банк был признан банкротом, функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

Агентство 13 декабря 2018 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении Андрея Бабенышева, Рафиса Яхина и Сергея Крылова к субсидиарной ответственности в общем размере 343,388 млн рублей. Как следует из материалов АСВ , ответчики в разное время возглавляли банк. Напомним, что Андрей Бабенышев входил в число совладельцев КБР, а Сергей Крылов был исполняющим обязанности председателя правления банка на момент отзыва его лицензии.

Как указывал конкурсный управляющий, в период с 1 января 2014 года по дату отзыва лицензии у банка его руководителями была организована ненадлежащая система управления, что привело к замещению ликвидных активов на невозвратную ссудную задолженность технических юридических лиц, а также неустановленных физических лиц. Документы по данным сделкам не были переданы бывшим руководством банка временной администрации. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, руководителями банка не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства.

По сведениям АСВ, определением Арбитражного суда Москвы от 6 ноября 2019 года иск был удовлетворен частично: к субсидиарной ответственности по обязательствам банка на сумму 343,388 млн рублей привлечен Сергей Крылов. В удовлетворении требований к Бабенышеву и Яхину суд отказал.



Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 января 2020 года определение арбитража было оставлено без изменения.