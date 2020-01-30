Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего имуществом председателя совета директоров микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, арестованного 5 июля 2019 года, обязал посольство Израиля в РФ предоставить информацию о наличии у должника гражданства этой страны, говорится в определении суда.



Такая же информация по заявлению управляющего имуществом бизнесмена Анны Пановой затребована у генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге.

В январе суд продлил на полгода срок реализации имущества Бернштама. Столичный арбитраж 10 июня 2019 года отказал временному управляющему МФО Михаилу Чернышеву в аресте находящихся и поступающих денежных средств на расчетные счета организации.

Управляющий сообщил, что арест денежных средств предотвратит причинение значительного ущерба и нарушение прав и законных интересов кредиторов ООО, исключив возможность затруднения или прекращения сопровождения процедуры банкротства должника из-за отсутствия у него средств, достаточных для финансирования настоящей процедуры.

Ходатайство управляющего не содержит достаточных доказательств того, что непринятие заявленных обеспечительных мер нарушит права и законные интересы конкурсных кредиторов, посчитал арбитраж. Также суд отметил, что управляющим не доказан факт принятия руководством должника действий по отчуждению и сокрытию денежных средств, находящихся на расчетных счетах микрофинансовой организации.

Кузьминский суд Москвы 5 июля прошлого года арестовал руководителя микрофинансовой организации Бернштама, ему инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).



Кроме того, 16 июля 2019 года суд признал Бернштама банкротом.

