США 29 января внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщает РБК со ссылкой на сайт американского Минфина .

Под санкциями также оказались восемь физических лиц: член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева, заместитель главы горизбиркома Севастополя Лидия Басова, председатель городской избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко, гендиректор «Гранд Сервис Экспресса» Александр Ганов, председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев, секретарь горизбиркома Севастополя Екатерина Пыркова и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Все они, за исключением Ганова, 28 января были включены в санкционный список ЕС, связанный с организацией выборов на полуострове. В управлении по контролю над иностранными активами Минфина США заявили, что аналогичные санкции против указанных лиц ввела и Канада (страна 29 января объявила, что вводит санкции против шести человек, причастных к выборам в Крыму в сентябре 2018 года).

«Действия Минфина, предпринятые в тесной координации с нашими международными союзниками и партнерами, подтверждают нашу неизменную поддержку в восстановлении свободных и честных демократических процессов в Крыму», — сказал глава Минфина США Стивен Мнучин.

Представитель «Гранд Сервис Экспресса» заявил РБК, что санкции не скажутся на деятельности компании, так как она работает на территории России.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. В Киеве не признают законность голосования и считают случившееся аннексией; Москва настаивает, что жители полуострова сделали свой выбор и вопрос принадлежности Крыма исторически закрыт.



Движение пассажирских поездов в Крым открыли в декабре 2019 года. Против запуска железнодорожного сообщения выступили Украина, США и ЕС.