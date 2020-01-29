Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курсы доллара и евро прибавили по 30 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,93 рубля (плюс 44 копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 69,33 рубля (плюс 46 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в четверг утром рубль может немного снизиться. По ее словам, прогноз по курсу доллара повышен до 62—63 рублей, а по курсу евро — до 68—69,5 рубля.

«На негативном внешнем фоне и в условиях падения цен на сырьевые активы не устоит рубль, несмотря на то что доллар стабилен к основным валютам. Но сейчас российская валюта больше будет ориентироваться на нефть, доходы от продажи которой прямым или косвенным образом дают как минимум половину бюджета. Сегодня пара доллар/рубль вполне может уйти выше отметки 63. Напомним, что сейчас нерезидентам принадлежит около трети российских ОФЗ, и если негатив будет нарастать и мы увидим бегство от рисков, то, несмотря на весь фундаментальный позитив для российской валюты, потери у рубля могут быть очень серьезными», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.