Дефлятор (индекс личной инфляции) в 2019 году оказался почти на уровне официального темпа роста цен, говорится в исследовании холдинга «Ромир». В декабре прошлого года он был ниже официальной инфляции.

«Годовые значения дефлятора и инфляции, то есть накопленные за период с января по декабрь, составили 2,9% и 3% соответственно. По сравнению с прошлым декабрем рост инфляции замедлился, а сокращение показателя дефлятора осталось на прежнем уровне», — говорится в сообщении холдинга.

Так, в декабре вектор дефлятора разошелся с официальным показателем инфляции Росстата: индекс показал снижение (минус 0,22%), а инфляция — рост (0,36%).

Причиной снижения дефлятора стало небольшое снижение цен на товары (минус 0,71%). Рост цен, несмотря на повышение НДС, оказался одним из самых низких за последние годы, ниже он был только в 2017 году. Также цены на услуги в прошлом месяце несколько выросли (на 0,08%), а цены на бензин оказались стабильны.