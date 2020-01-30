Численность населения России необходимо увеличивать, считает президент РФ Владимир Путин. По его словам, в стране мало жителей.



Во время общения главы государства с представителями общественных организаций Подмосковья один из общественников в какой-то момент обмолвился, что Россия большая, жителей много.

Президент поправил выступающего, отметив, что это не совсем так. «Жителей маловато, нужно увеличивать», — указал российский лидер.