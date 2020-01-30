Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и МВД представить предложения по совершенствованию контроля за работой кредитных потребительских кооперативов (КПК), сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение дано по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.

«Правительству Российской Федерации: ... подготовить совместно с Банком России при участии МВД России и представить предложения по совершенствованию механизмов контроля и надзора за деятельностью кредитных потребительских кооперативов», — говорится в сообщении.



Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и глава МВД Владимир Колокольцев.

Предложения должны быть представлены до 1 июня 2020 года.