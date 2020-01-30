Чистая прибыль Промсвязьбанка по РСБУ за 2019 год составила 24,4 млрд рублей против 12,4 млрд рублей убытков за 2018 год. Такие предварительные данные (до учета событий после отчетной даты, неконсолидированные данные) приводит пресс-служба кредитной организации.

Основными источниками роста прибыли банка в 2019 году стал существенный рост чистого процентного дохода, который увеличился на 34% относительно результатов за 2018 год и составил 54,1 млрд рублей, и восстановление чистого комиссионного дохода (+23% год к году).

Активное наращивание работающего кредитного портфеля в 2019 году не смогло полностью компенсировать снижение процентных ставок на рынке, что привело к сокращению чистой процентной маржи с 3,1% в 2018 году до 2,9% в отчетном периоде.

За 2019 год активы банка увеличились на 54% и достигли 1,9 трлн рублей. Чистый кредитный портфель (без учета межбанковских кредитов) увеличился на 82% по сравнению с данными на начало 2019 года (+18% за IV квартал 2019 года) и по состоянию на 1 января 2020 года составил 956 млрд рублей. Объем кредитного портфеля юридических лиц (за вычетом резервов) на 1 января 2020 года составил 791 млрд рублей, увеличившись на 85% с начала года, а объем кредитного портфеля физических лиц (за вычетом резервов) —165 млрд рублей, +71% с начала 2019-го.

«2019 год — это первый год реализации стратегии ПСБ в новом статусе опорного банка для ОПК. Банк успешно реализует все поставленные перед ним задачи как в части наращивания операционных доходов и роста эффективности, так и в части качественного и быстрого сопровождения ГОЗ и ОПК наравне с развитием гражданских сегментов бизнеса. Задачи на 2020 год достаточно амбициозны — мы будем продолжать активно наращивать долю обслуживания контрактов ГОЗ и развивать все рыночные сегменты», — отметил главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов.