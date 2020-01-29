ЦБ установил официальные курсы валют на 31 января.

Курс доллара повысился на 64,25 копейки, составив 63,0359 рубля (62,3934 рубля на 30 января). Курс евро увеличился на 73,87 копейки до 69,4151 рубля (68,6764 рубля на 30 января).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,98 рубля (плюс 44 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 69,37 рубля (плюс 50 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 62,8—63,16 рубля за доллар и 69,16—69,55 рубля за евро.