Общее количество выданных займов микрофинансовых организаций (МФО) в IV квартале 2019 года продолжило снижаться и составило 4,63 млн единиц, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Сокращение выдачи происходит в сегментах самых небольших займов — до 10 тыс. рублей (на 12,5%) и от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (на 2,2%).

Наибольшее количество выданных займов было отмечено в Москве (184,3 тыс. единиц), Московской области (159,5 тыс.), Краснодарском крае (158,8 тыс.), Республике Башкортостан (156,6 тыс.) и Свердловской области (155,0 тыс.).

Самую серьезную динамику снижения числа выданных займов продемонстрировали Волгоградская (минус 15,0%), Самарская (минус 14,3%), Оренбургская (минус 13,6%), Новосибирская (минус 12,5%) и Саратовская (минус 11,2%) области. Небольшой рост выдачи займов МФО был зафиксирован в Приморском крае (плюс 6,2%), а также в Тюменской области (плюс 1,3%) и Ставропольском крае (плюс 0,6%).