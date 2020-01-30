Президент России Владимир Путин установил денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности России. Согласно указу главы государства, Дмитрий Медведев будет получать 618 тыс. 713 рублей в месяц.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности РФ в размере 618 713 рублей месяц. Настоящий указ вступает в силу с 16 января 2020 года», — отмечается в указе.

Ранее Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева.

Напомним, в октябре 2019 года Путин подписал указ об увеличении на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и председателю правительства РФ. Таким образом, месячная зарплата Владимира Путина после октябрьского повышения составляет 773,4 тыс. рублей. Дмитрий Медведев в должности премьер-министра получал 618,7 тыс. рублей.

