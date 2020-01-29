Более трети компьютерных атак в России совершаются с целью получения финансовых средств, заявил в ходе «Инфофорума-2020» заместитель начальника Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

«Более трети выявленных нами компьютерных атак направлены непосредственно на получение несанкционированного доступа к финансовым средствам. Для кражи персональных данных используются практически все известные вредоносные ПО, методы социнженерии, фишинга и мошенничества», — отметил Мурашов.

По его словам, пользователи часто сами способствуют успеху преступников, поскольку проявляют излишнюю доверчивость и пренебрегают мерами защиты или своевременно не обновляют средства обеспечения информбезопасности. «В 2019 году в России недопущено крупных компьютерных инцидентов, которые могли бы оказать негативное влияние на системы госуправления и экономику страны», — заявил Мурашов.

Как он добавил, обстановка в информационном пространстве РФ, как и в глобальном инфопространстве, остается напряженной.

«В условиях цифровой трансформации бизнеса и общества продолжают активно эволюционировать известные, появляются новые угрозы информбезопасности. По некоторым показателям уровень вредоносной деятельности снижается, но в целом остается высоким за счет появления новых форм ее реализации», — сообщил представитель НКЦКИ.