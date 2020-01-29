Модульбанк запустил для предпринимателей регистрацию ИП или юридического лица онлайн без поездок в налоговую. Об этом говорится в сообщении банка.

Специалисты Модульбанка сформируют пакет документов для подачи в налоговую, включая уведомление об использовании упрощенной системы налогообложения. Также они могут подобрать коды ОКВЭД, оформить электронную цифровую подпись. Так, до открытия расчетного счета у клиента будет доступ к личному кабинету и клиентским чатам, в которых можно общаться с менеджерами и юристами.