Власти не планируют предоставлять правоохранительным органам неограниченный доступ к персональным данным россиян. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, передает ТАСС.

«То что касается информации о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным в онлайне. Вот так это было интерпретировано. Но это совсем не соответствует действительности. Об этом и разговора не было», — сказал Мишустин.

По его словам, профильным ведомствам и их пресс-службам необходимо было подробно и быстро объяснить людям, что речь в данном случае идет не

По словам премьер-министра, необходимо соответствующим образом организовать работу пресс-служб. «Пожалуйста, свои пресс-службы предупредите о таких случаях. Чтобы в случае, если вы по каким-то причинам не можете оперативно ответить, находитесь в командировке, они обращались в департамент пресс-службы правительства и как минимум координировали эту работу соответственно с правительством», — обратился Мишустин к участникам заседания.