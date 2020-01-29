Минфин планирует снизить долю доллара в Фонде национального благосостояния уже в 2020 году. Об этом, как передало агентство ТАСС, заявил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

«Обсуждаем с ЦБ, в этом году точно», — сказал он, уточнив, что лимит доли доллара в ФНБ пока не определен.

Кроме того, ведется дискуссия о необходимости включения золота в структуру вложений ФНБ.

В середине декабря министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Минфин до конца 2019 года внесет в правительство предложения о снижении доли доллара в структуре ФНБ.

Ранее Силуанов также говорил, что правительство намерено максимально снизить долю доллара в ФНБ.



Согласно данным на сайте Минфина, объем ФНБ на 1 января 2020 года составлял 7 трлн 773,06 млрд рублей (6,9% от ВВП), или 125,56 млрд долларов (Прим. Банки.ру).