Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Нижневолжского Коммерческого Банка (НВКбанк, Саратов), чья лицензия была отозвана 24 января этого года, стал Сбербанк . Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно реестру обязательств НВКбанка, за компенсациями на сумму 8,5 млрд рублей могут обратиться порядка 16 тыс. вкладчиков, в том числе 570 малых предприятий (они могут претендовать в общей сложности на 140,3 млн рублей).

В АСВ отмечают, что около 93% вкладчиков смогут полностью удовлетворить свои требования к банку в результате выплаты им страхового возмещения.

Расчеты с вкладчиками начнутся 3 февраля. Только в Саратовской области для выплаты возмещения в 26 населенных пунктах будет задействовано около 80 отделений Сбербанка. Банк-агент будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам НВКбанка в течение не менее чем одного года; о дальнейших выплатах агентство сообщит дополнительно.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 31 января на сайте АСВ и 4 февраля в саратовской областной газете «Регион 64».



Вкладчикам (физлицам, включая индивидуальных предпринимателей, и юрлицам, которые относятся к категории малых предприятий) полагается страховое возмещение в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счетам в валюте страховка рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на дату наступления страхового случая.