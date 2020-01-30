Кассационная инстанция отменила решение апелляционного суда и оставила в силе решение арбитража по иску Агентства по страхованию вкладов к бывшим контролирующим лицам Мострансбанка. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Банк был лишен лицензии 5 мая 2016-го, а в июне того же года суд признал его банкротом , назначив АСВ конкурсным управляющим.

Агентство 30 апреля 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших руководителей банка к ответственности в виде возмещения причиненных банку убытков в общем размере более 4,204 млрд рублей. Ответчиками по иску выступают бывший предправления банка и член его совета директоров Сергей Захариков, бывший председатель совета директоров Александр Шуриков, бывшие члены совета Михаил Китросер, Татьяна Алексеева, Александр Суриц и бывший член правления Николай Яковлев.

Конкурсный управляющий пояснял, что контролирующими лицами были «осуществлены хищение не учтенных на балансе банка вкладов физических лиц, вывод денежных средств посредством их необоснованного перечисления на счета технических организаций, а также выдача кредитов техническим организациям... Данные действия причинили убытки банку».

Арбитражный суд Москвы определением от 29 июля 2019 года (дата оглашения резолютивной части — 19 июля) удовлетворил требования конкурсного управляющего частично. Суд постановил взыскать с Сергея Захарикова убытки в размере более 4,179 млрд рублей и с Николая Яковлева — в размере 25 млн, а во взыскании убытков с Китросера, Шурикова, Алексеевой и Сурица отказал.

Девятый арбитражный апелляционный суд 23 октября 2019-го удовлетворил апелляционную жалобу АСВ частично, изменив июльское определение столичного арбитража: с Захарикова, Китросера, Шурикова, Алексеевой и Сурица в пользу Мострансбанка взысканы солидарно убытки в размере 109 млн рублей, с Яковлева, Захарикова, Китросера, Шурикова, Алексеевой, Сурица — в размере 25 млн, с Захарикова — в размере 26 млн рублей, а в части взыскания с Захарикова более чем 4 млрд рублей определение арбитражного суда было оставлено без изменений, указано в сообщении АСВ (сумма уже фигурирует немного другая — порядка 4,044 млрд).

Арбитражный суд Московского округа 28 января 2020 года отменил постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 октября 2019 года, оставив в силе судебный акт первой инстанции.



В мае 2019 года сообщалось, что Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам заключения бывшего председателя правления Мострансбанка Сергея Захарикова за хищение из кредитного учреждения 2,2 млрд рублей. При этом на момент начала расследования Захариков уже находился под следствием по обвинению в незаконной банковской деятельности; как указывала газета «Коммерсант», ему вменялось обналичивание 4 млрд рублей. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы приговорил его за это к трем годам лишения свободы.