Российская экономика, еще несколько лет назад находившаяся в кризисе в связи с введением Западом санкций, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо. Такую оценку дала в четверг газета Financial Times со ссылкой на экспертов, передает ТАСС.

«Аналитики утверждают, что Москве следует теперь больше опасаться снятия ограничений, чем [введения] дополнительных [санкций]», — говорится в материале.

По мнению экспертов, несмотря на то что темпы экономического роста в РФ замедлились, экономика развивается стабильнее, создан российский Фонд национального благосостояния в размере 124 млрд долларов, «экспортеры нашли новые рынки, а импортеры — внутренние альтернативы». Такая ситуация стала результатом проведения «разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи», отмечает издание.

«Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше» именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях. Во-первых, по мнению аналитиков, она «затянула пояса», сократила государственные расходы и «заставила свои банки и крупные корпорации расчистить балансы». Это связано отчасти с сокращением объема иностранных кредитов вследствие санкций и настроений инвесторов, а также со стремлением РФ обезопасить свою экономику.

Кроме того, РФ потратила триллионы рублей на программы по импортозамещению, запретила импорт продуктов питания из ЕС с целью стимулирования внутреннего производства. Наконец, Россия решительно пересмотрела траты огромных прибылей от продажи нефти и газа. Доходы от экспорта энергоресурсов выше установленного уровня перенаправляются в Фонд национального благосостояния, что положило конец «модели бума и спада», вызванной зависимостью государственных доходов от цен на нефть.



Результаты такого курса, по мнению британских экспертов, впечатляют. Государственный долг РФ составляет около 15% от ВВП. Средний аналогичный показатель по ЕС достигает 80%, подчеркивает Financial Times.

