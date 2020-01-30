Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Земского Банка без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB-» со «стабильным» прогнозом.



«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отказом банка от актуализации рейтинга и отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — поясняется в сообщении агентства.