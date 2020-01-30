Бывший совладелец группы «Открытие» Борис Минц не признает вину по делу о растрате 30 млрд рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.

«Они не признают вину, считают, что данное уголовное дело — незаконное и направлено на завладение их имуществом и бизнесом», — сказал адвокат. Он добавил, что заочный арест, о котором просит следствие, также считает незаконным.

«Арест по экономическим делам запрещен, а они являются предпринимателями, которых обвиняют по экономическим статьям», — отметил Куприянов. Он также подтвердил информацию СМИ, что в уголовном деле речь идет о 30 млрд рублей.

В банке «Открытие» сообщили РИА Новости, что уголовное дело против «неустановленного круга лиц» было возбуждено еще весной 2018 года после обращения в прокуратуру временной администрации, назначенной Банком России после начала процедуры санации. «Определение круга подозреваемых или обвиняемых по указанным выше и любым другим обстоятельствам, связанным с бизнесом семьи Минцев, а также уголовно-правовая оценка их действий — исключительная компетенция соответствующих правоохранительных органов», — добавили в банке.

Кредитная организация также в сентябре 2018 года обращалась в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о преступлении. Оно касалось сделок, заключенных в преддверии санации банка. Тогда в августе 2017 года банк «Открытие» приобрел облигации «О1 Груп Финанс» на сумму около 35 млрд рублей.

Минцу и его сыновьям заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Ходатайство об их заочном аресте будет рассмотрено 31 января. В мае 2018 года «Ведомости» писали, что Минц из-за проблем в бизнесе уехал жить в Лондон вместе с семьей. В России проходит множество арбитражных разбирательств с компаниями, связанными с бизнесменом, речь идет о взыскании миллиардов рублей.