ЦБ РФ привлек Альфа-Банк и банк «Открытие» к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Постановление в отношении «Открытия» от 16 декабря 2019 года и постановление в отношении Альфа-Банка от 27 декабря вступили в законную силу 30 января.

Оба банка привлечены к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

В каждом из случаев назначен административный штраф, который в соответствии с указанной статьей КоАП может составлять для юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Центробанк в последнее время уже привлекал эти кредитные организации к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями, особенно часто — банк «Открытие».



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.