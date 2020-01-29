«Дыра» в капитале Невского Банка превышает 2,7 млрд рублей, свидетельствуют данные Центробанка.

Согласно опубликованной регулятором в четверг информации о финансовом состоянии кредитной организации , ее активы на 13 декабря 2019 года, дату отзыва лицензии, составили с учетом данных обследования чуть меньше 287 млн рублей. В бухгалтерском балансе банка на отчетную дату сумма не намного больше — 289 млн.

В то же время обязательства банка превышают 2,999 млрд рублей.

Дефицит активов для выполнения обязательств банка составляет порядка 2,713 млрд рублей.

В числе прочего в документе ЦБ указано, что объем средств физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, в банке составил на отчетную дату около 2,587 млрд рублей с учетом выявленных временной администрацией признаков формирования фиктивных обязательств банка перед физическими лицами на сумму около 1,3 млрд рублей.

До этого в Агентстве по страхованию вкладов сообщили о выявлении в Невском Банке фиктивных вкладов на 1,5 млрд рублей. «Что сделали здесь банкиры? Они изъяли из цепочки непосредственно и кассиров, и операционистов. Они купили 15 банкоматов одновременно с опцией внесения средств, отключили все наблюдение: и в банкоматах, и внешнее. Якобы… около 600 человек внесли за неделю, по ночам, порядка 1,5 миллиарда рублей», — рассказал глава АСВ Юрий Исаев.

В то же время газета «Коммерсант» ранее в январе писала, что часть вкладчиков Невского Банка столкнулась с проблемами при попытке получить страховое возмещение : их не оказалось в реестре кредиторов. Издание отмечало, что хищение из банка в первой половине декабря 3 млрд рублей, о котором сообщал ЦБ, отзывая лицензию , могло состояться, если «Невский» привлекал вклады населения, не отражая их в своей бухгалтерии, поскольку похищенная сумма превышала все активы банка .

АСВ с 25 декабря выплачивает страховку вкладчикам «Невского» через Московский Индустриальный Банк и банк «Открытие», общий размер страховых выплат оценен в 1,3 млрд рублей.



Центробанк в четверг также сообщает, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 21 января принял его заявление о признании Невского Банка банкротом.