Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы заочно арестовать бизнесмена Бориса Минца, обвиняемого в многомиллионной растрате. Как уточнила пресс-секретарь суда Ирина Морозова, бизнесмен объявлен в международный розыск.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Минца Бориса Иосифовича, обвиняемого по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»)», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, соответствующее ходатайство следствия назначено к рассмотрению на 31 января в 10:00 мск. Также в розыск объявлены два сына бизнесмена, обвиняемые в растрате. «Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — уточнила представитель суда.

Газета «Ведомости» в конце мая 2018 года сообщала со ссылкой на свои источники, что Борис Минц и все три его сына вместе с семьями уехали в Лондон.

Борис Минц — основатель инвестиционной компании O1 Group, которая специализируется на владении и управлении финансами и недвижимостью. В 2018 году он передал кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) контроль над финансовой группой «Будущее» и девелоперской компанией O1 Properties, входившими в О1 Group. Миллиардер также является основателем Музея русского импрессионизма.

