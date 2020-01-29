Ожидаемая населением РФ инфляция снизилась в начале года до 8,3% (в декабре она составляла 9%), отмечается в январском комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» . Такая динамика указывает на разовый характер ее повышения в предыдущем месяце, подчеркивают в ЦБ.

В оценке наблюдаемой населением инфляции сохраняется тренд на снижение, сформировавшийся в прошлом году, что согласуется с публикуемыми Росстатом данными по динамике цен. При этом респонденты чаще говорили лишь о сезонном росте цен — на куриные яйца, алкоголь, чай и кофе, сыры и колбасы, фрукты и овощи, а также на проезд в пассажирском транспорте.

Краткосрочные ценовые ожидания предприятий сохраняются вблизи уровней второй половины 2019 года. Представители предприятий, как и в предыдущие месяцы, называли слабый спрос и высокую конкуренцию основными факторами, сдерживающими рост цен.

Прогнозы профессиональных аналитиков на 2020 год продолжили снижаться. Стабилизировались на низком уровне и ожидания, заложенные в цены инструментов финансового рынка.

«В январе инфляционные ожидания преимущественно снижались. При этом инфляционные ожидания населения снизились до уровня ноября прошлого года. Из их динамики можем сделать три вывода. Во-первых, увеличение инфляционных ожиданий населения в прошлом месяце было разовым. Во-вторых, их уровень в последний месяц находится вблизи исторических минимумов. И в-третьих, ожидаемая населением инфляция все еще выше фактической, которая в прошлом году составила 3%», — комментирует Андрей Андреев из департамента денежно-кредитной политики Банка России.

По его словам, «опросы предприятий показывают ожидания стабильно низкого роста цен в ближайшие месяцы». «Также мы смотрим за ценами индексируемых на инфляцию облигаций. В них заложена низкая инфляция в ближайшем будущем с возвратом к 4% в течение нескольких лет. Ну и, наконец, аналитики. Они также ожидают возврата инфляции к 4% в ближайший год», — рассказал Андреев.

«В начале 2020 года Банк России прогнозирует дальнейшее снижение годовой инфляции, в том числе за счет выхода из расчета эффекта повышения ставки НДС в начале 2019 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5—4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка.



Представитель регулятора добавил, что «в январе не только снизились инфляционные ожидания, но и вырос индекс потребительских настроений. В частности, улучшились оценки перспектив развития нашей страны в ближайший год».