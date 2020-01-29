Банк «Пойдем!» понизил ставки по вкладам .

Доходность депозита «Капитал» (от 10 тыс. рублей на 12 месяцев) при оформлении в отделении банка составит 4,9% (вместо 5,4%), через интернет-банк — 5% годовых (ранее — 5,5%). Дополнительные взносы не предусмотрены. При досрочном расторжении договора ранее выплаченные проценты перерасчету не подлежат. Выплата процентов — ежеквартально.

«Кошелек» (от 100 рублей на 12 месяцев) оформляется под 4% годовых (вместо 4,5%).

Возможны дополнительные взносы и расходные операции. При досрочном расторжении договора проценты не пересчитываются. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

По вкладу «Копилка» (от 10 тыс. рублей на 24 месяца) проценты начисляются по периодам. Так, при оформлении в отделении средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 4,2% (вместо 4,75%), через интернет-банк — 4,25% годовых (прежде — 4,8%).

Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. При досрочном расторжении договора ранее выплаченные проценты перерасчету не подлежат. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.