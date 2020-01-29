Банк ДОМ.РФ совместно с партнером — BMS Group предлагает предпринимателям услуги по разработке и запуску собственной программы лояльности для развития бизнеса. Сервис предоставляется по специальному тарифу новым клиентам, открывшим расчетный счет в банке, уточняется в его релизе.

Программа лояльности представляет собой брендированное мобильное приложение, предусматривающее гибкую систему скидок и бонусов для целевой аудитории клиента. Услуга включает не только разработку программы лояльности под ключ, но и подбор нужной модели с учетом индивидуальных особенностей и характеристик бизнеса, а также обучение работе с приложением.

«Программа лояльности является востребованным инструментом для наших клиентов — представителей малого бизнеса, позволяющим удержать их целевую аудиторию и увеличить частоту совершаемых покупок. Такие программы особенно актуальны в сфере обслуживания, розничной торговле, ресторанном и гостиничном бизнесе — в точках с проходимостью более 50 человек в день», — комментирует заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.



Новые клиенты, открывшие счет в Банке ДОМ.РФ, также могут воспользоваться бонусами для развития бизнеса, подчеркивают в финучреждении: речь идет о бесплатном создании сайта, получении до 55 тыс. рублей для продвижения на площадках Mail.ru и Google, месяце бухгалтерского обслуживания, подключении федерального и городского телефонного номера.