Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Сохранен и лимит средств, которые Банк Англии может потратить на выкуп активов, на уровне 435 млрд фунтов стерлингов, а также объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд. Такая информация размещена на сайте регулятора.

«На своем заседании MPC (комитет Банка Англии по денежно-кредитной политике) большинством голосов проголосовал за сохранение ставки на уровне 0,75%. Комитет единогласно проголосовал за то, чтобы поддержать объем покупок корпоративных облигаций... на уровне 10 млрд фунтов стерлингов. Комитет также единогласно проголосовал за сохранение объема покупок государственных облигаций Великобритании на уровне 435 млрд фунтов стерлингов», — говорится в сообщении британского регулятора.

Согласно сообщению, MPC устанавливает денежно-кредитную политику для достижения целевого показателя инфляции в 2%, а также поддержания экономического роста и занятости населения. Отмечается, что существующую позицию денежно-кредитной политики комитет считает правильной.

Тем не менее британский регулятор отметил, что в дальнейшем может стать необходимым стимулирование восстановления роста ВВП в стране, если от показателей глобальной и внутренней экономики не будет позитивных сигналов или если ценовая динамика останется относительно слабой. Если же экономический рост будет восстанавливаться в соответствии с прогнозами, напротив, может потребоваться некоторое ужесточение денежно-кредитной политики для поддержания устойчивого уровня инфляции на целевом уровне, сообщил регулятор.

Также отмечается, что рост ВВП Великобритании замедлится в начале 2020 года. Однако в дальнейшем он будет восстанавливаться за счет роста глобальной экономики, а также снижения неопределенности из-за Brexit. Инфляция, по прогнозам регулятора, останется ниже целевого показателя в 2% в течение 2020 года и большей части 2021-го. Тем не менее благодаря росту доходов внутреннего рынка, усилению ценового давления, наряду с ослаблением цен на энергоносители инфляция достигнет 2% цели к концу следующего года и немного выше к концу прогнозного периода.

Следующее заседание Банка Англии состоится 26 марта 2020 года.