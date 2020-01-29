Представитель банка приедет к клиенту, поможет подписать кредитные документы и установить мобильное приложение банка, затем выдаст и активирует дебетовую карту с деньгами.



Кредит с доставкой экономит время — встреча с представителем банка занимает около 30 минут, после чего клиент может снимать деньги в банкомате или платить полученной картой. Услуга актуальна для тех, кто еще не стал клиентом Альфа-Банка, если же счет в банке уже есть, то новый счет с суммой кредита появится в мобильном приложении сразу после оформления и одобрения заявки.



Если заявка оформлена до 14:00, представитель банка приедет в тот же день, при оформлении после 14:00 — на следующий день. Сейчас доставка действует в Барнауле, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону, с начала февраля 2020 года к списку добавятся Санкт-Петербург, Ижевск, Калининград, Нижний Новгород, Уфа, Омск.



Минимальная ставка потребительского кредита в Альфа-Банке — 8,8% годовых в рублях. Получить одобрение по кредиту до 5 млн рублей можно всего за 2 минуты, оформив заявку на сайте банка или через мобильное приложение. Срок кредитования до 5 лет.



Узнать подробности о программах потребительского кредитования и оставить заявку можно на сайте .