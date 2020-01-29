Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении руководителей структурных подразделений двух банков с обвинением в хищении более чем 2 млрд рублей. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Москвы в возрасте от 28 до 49 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в руководстве входящими в преступное сообщество структурными подразделениями и участии в нем, незаконном создании юридического лица, покушении на мошенничество и мошенничестве в особо крупном размере, совершении незаконных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте, совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными преступленным путем, внесении в отчетность кредитной организации заведомо недостоверных сведений о сделках и представление таких сведений в ЦБ РФ.

По версии следствия, указанные лица с целью хищения денежных средств создали преступное сообщество, члены которого заняли руководящие должности в подконтрольных банках — Трастовом Республиканском Банке и Геленджик-Банке (лицензии отозваны 11 сентября 2014 года и 17 июля 2015 года соответственно. — Прим. Банки.ру).

В сообщении краевой прокуратуры указано, что фигуранты в период с 24 марта 2014 года по 6 апреля 2017 года похитили свыше 2 млрд рублей со счетов указанных банков через фиктивные договоры кредитования и ценные бумаги.

Кроме того, в целях придания правомерности владению похищенными 199 млн рублей они совершили финансовые операции со счетами подконтрольных компаний, приобретенных в результате преступлений, а также путем составления фиктивных договоров незаконно перевели похищенную сумму более чем в 5,8 млн долларов на счет подконтрольной компании, расположенной в иностранном государстве.

В ходе предварительного следствия на имущество фигурантов, а также на счета и недвижимое имущество организации наложены аресты.

Расследование проведено Управлением Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело будет рассматриваться в Замоскворецком районном суде Москвы.

Наказание за наиболее тяжкое из преступлений, предусмотренное статьей 210 Уголовного кодекса РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»), — от 12 до 20 лет лишения свободы, подчеркивают правоохранители.



В опубликованном накануне сообщении Следственного комитета РФ (без указания названий банков, но имеющем отношение к этому же, судя по ряду деталей, уголовному делу) отмечается, что «три организатора преступного сообщества в возрасте от 36 до 50 лет и 42-летняя участница от органов следствия скрылись, в связи с чем объявлены в федеральный розыск; материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство».